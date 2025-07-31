لافروف: نأمل أن يتجاوز الشعب السوري التحديات الراهنة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه يأمل أن يتمكن الشعب السوري من تجاوز التحديات التي تواجهه في الوقت الحالي. وأضاف خلال تصريحاته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن الوضع في سوريا قد يعود إلى طبيعته قريبًا.

بدء الاجتماع الرسمي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره السوري في موسكو لأول مرة منذ إسقاط نظام الأسد

بدأ، الخميس، الاجتماع الرسمي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري أسعد الشيباني في موسكو، في لقاء هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأعلن لافروف خلال الاجتماع أن روسيا تتطلع لاستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع في موسكو، مؤكداً أمل موسكو في حضوره قمة تجمع روسيا والدول العربية مقررة في أكتوبر القادم.

من جانبه، أكد الشيباني رغبة سوريا في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا، قائلاً: "نريد علاقات صحيحة وسليمة تقوم على التعاون والاحترام المتبادلين".

وأضاف أن بلاده تمر بمرحلة صعبة مليئة بالتحديات، معبراً عن طموح دمشق في أن تكون روسيا إلى جانبها خلال هذه المرحلة.