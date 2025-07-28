لافروف: أمريكا تريد توسيع سيطرتها بآسيا.. وإخضاع أوروبا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الأمريكيين يرغبون في توسيع سيطرتهم على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف " أننا نحارب من أجل ضمان مصالحنا الأمنية الشرعية في أوكرانيا وسنحقق هذا الهدف".

كما أكد أن الغرب يفرض إملاءات على الدول الأخرى ولا يريد التخلي عن هيمنته.



قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن الغرب يفرض إملاءات على الدول الأخرى ولا يريد التخلي عن هيمنته، لافتا إلى أن أوروبا تحاول التخلي عن مواد الطاقة الروسية.



وأوضح أن الأزمة الأوكرانية مظهر من مظاهر الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، معلقا: نصر على تنفيذ مهام العملية العسكرية في أوكرانيا وسنحافظ على أمننا ونحارب من أجل ضمان مصالحنا الأمنية الشرعية في أوكرانيا وسنحقق هذا الهدف.

وأشار إلى أن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى مزيد من تراجع الصناعة في أوروبا وأن الأمريكيون يرغبون في توسيع سيطرتهم على منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وبالأمس، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه "إذا كان الغرب يريد السلام في أوكرانيا، فيجب أن يتوقف عن إمداد كييف بالأسلحة".

وأكدت الخارجية الروسية أن "محادثات السلام في أوكرانيا لم تكن أبدًا على أجندة الغرب الحقيقية".