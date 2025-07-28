الحوثيون يهددون باستهداف سفن الشركات المتعاملة مع موانئ إسرائيلية

أعلن الحوثيون في اليمن أنهم سيستهدفون أي سفن تابعة لشركات تتعامل مع موانئ إسرائيلية، بغض النظر عن جنسياتها، في إطار ما أسموه المرحلة الرابعة من عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل.

وفي بيان متلفز، حذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين من أن السفن ستتعرض للهجوم إذا تجاهلت الشركات تحذيراتهم، بغض النظر عن وجهتها.

وأضاف: "تدعو القوات المسلحة اليمنية جميع الدول، إذا أرادت تجنب هذا التصعيد، إلى الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة".

منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر 2023، يهاجم الحوثيون السفن التي يعتبرونها متجهة أو مرتبطة بإسرائيل.

في مايو، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة مفاجئة مع الحوثيين حيث وافقت على وقف حملة القصف ضدهم مقابل وضع حد لهجمات السفن، على الرغم من أن الحوثيين قالوا إن الصفقة لم تتضمن تجنيب إسرائيل.