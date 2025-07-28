استشهاد 25 فلسطينيا و إصابة العشرات في قصف إسرائيلي على غزة

استشهد 25 فلسطينًيا، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ661 للعدوان، بحسب وكالة الانباء "صفا".



وأفاد مراسل وكالة "صفا" باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، في استهداف طائرات الاحتلال مبنى كلية نماء في أرض الشنطي شمال غرب مدينة غزة.



وقال إن تسعة مواطنين ارتقوا وأصيب العشرات، جراء قصف منزل وسط مجموعة كبيرة من خيام النازحين في مواصي خانيونس جنوبي القطاع.



وأشار إلى استشهاد مواطن و اصابة أخرين جراء قصف إسرائيلي على منزل في منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط القطاع.



أفاد مستشفى العودة بوصول 5 شهداء و20 إصابة، جراء استهداف الاحتلال تجمعات للمواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وفجر اليوم، استشهد ثلاثة مواطنين، جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع.