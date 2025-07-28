رئيس وزراء بريطانيا يضغط على ترامب لإنهاء المعاناة المروعة في غزة

من المقرر أن يضغط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء "المعاناة" في غزة، وسيتحدث عن التجارة، عندما يلتقيان يوم الاثنين في منتجع الجولف الذي يملكه الرئيس الأمريكي في اسكتلندا.

تأتي المحادثات بعد يوم من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي لإنهاء المواجهة عبر الأطلسي بشأن الرسوم الجمركية وتجنب حرب تجارية شاملة.

من المتوقع أن يضغط ستارمر على ترامب لحثه على إحياء محادثات وقف إطلاق النار المتوقفة بين إسرائيل وحماس مع تفاقم أزمة الجوع في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

ويأتي الاجتماع في تيرنبيري، جنوب غرب اسكتلندا، في الوقت الذي تعرب فيه الدول الأوروبية عن قلقها المتزايد إزاء الوضع في غزة، وفي الوقت الذي يواجه فيه ستارمر ضغوطا محلية لاتباع نهج فرنسا والاعتراف بدولة فلسطينية.

وسيناقش الزعيمان أيضا تنفيذ اتفاق التجارة الأخير بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلا عن الجهود الرامية إلى إنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن الحكومة البريطانية في وقت متأخر من يوم الأحد.

وأجرى ستارمر محادثات مع نظيريه الفرنسي والألماني يوم السبت، وبعدها قالت الحكومة البريطانية إنها اتفقت على أنه "من الضروري ضمان وجود خطط قوية لتحويل وقف إطلاق النار المطلوب بشكل عاجل إلى سلام دائم".