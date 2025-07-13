لافروف يصل الصين لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى الصين للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك عقب اختتام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى كوريا الشمالية.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح نقلته وكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في مدينة تيانجين يومي 14 و15 يوليو، ويعد خطوة تحضيرية رئيسية للقمة المرتقبة للمنظمة، المقررة في المدينة ذاتها بين 30 أغسطس و1 سبتمبر المقبل.

وأوضحت زاخاروفا أن وزراء الخارجية سيناقشون خلال الاجتماع أبرز القضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون داخل إطار المنظمة. كما سيشمل جدول الأعمال بحث تطورات الأوضاع الدولية، وذكرى مرور 80 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يجري لافروف سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع. ويُذكر أن زيارته إلى الصين جاءت بعد مشاركته في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي عُقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور يومي 10 و11 يوليو، قبل أن ينتقل إلى كوريا الشمالية ومنها إلى الصين.