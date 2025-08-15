وزير الخارجية الروسي يصل إلى ولاية ألاسكا الأمريكية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصل إلى ولاية ألاسكا الأمريكية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وبالأمس ؛ قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بعملية خاصة مشتركة مع وزارة الدفاع الروسية استهدفت منشآت صناعة الدفاع الأوكرانية التي تُنتج صواريخ “سابسان”.

وقال الجهاز في بيان له إن موسكو نجحت في تعطيل برنامج أوكرانيا لإنتاج صواريخ "سابسان" الباليستية القادرة على ضرب عمق الأراضي الروسية.

وذكر البيان أن أوكرانيا طورت سرًا برنامجها الصاروخي الخاص باستخدام التكنولوجيا والمخزونات المتبقية من الاتحاد السوفيتي.

وذكر الأمن الفيدرالي الروسي أن أوكرانيا خططت لاستخدام صواريخ "سابسان" في ضرب العمق الروسي بموافقة حلف الناتو.

وقال البيان أيضا: "تلقينا إحداثيات منشآت صناعة الدفاع الأوكرانية التي تُنتج صواريخ "سابسان" ليتمكن الجيش الروسي من ضربها".

كما تكبد قطاع صناعة الدفاع الأوكراني أضرارًا جسيمة جراء تعطيل إنتاج أنظمة الصواريخ الباليستية "سابسان"، بحسب البيان الروسي.