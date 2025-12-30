قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العلماء كشفوا السر.. كيف يمكن العثور على أماكن الألماس بسهولة؟

الألماس
الألماس

كشف علماء جيولوجيا عن تطور مهم في فهم كيفية العثور على الألماس الطبيعي داخل القشرة الأرضية، ما قد يسهل كثيرًا عمليات التنقيب في المستقبل ويقلل من التكاليف العالية المرتبطة بالاكتشاف التقليدي لهذه الأحجار الكريمة الثمينة. 

تركز البحث الجديد على معدن الأوليفين، وهو من أكثر المعادن شيوعًا في الصخور البركانية التي تُعرف باسم الكيمبرلايت، والتي تُعد المصدر الأساسي للألماس في الطبيعة. 

ما هو معدن الأوليفين؟

وجد الباحثون أن التركيب الكيميائي للأوليفين يمكن أن يكون مؤشرًا قويًا على وجود الألماس داخل الصخور، بدل الاعتماد فقط على الطرق التقليدية التي تُعد أكثر تعقيدًا وتكلفة. 

الأوليفين يتكوّن من مزيج من المغنيسيوم والحديد، وقد تبين أن النسب الأعلى من المغنيسيوم في هذا المعدن ترتبط بوجود تركيزات أعلى من الألماس في الصخور المُرافقة. 

أما عندما يزداد محتوى الحديد في الأوليفين، فإن ذلك يشير عادة إلى أن الظروف الجيولوجية أدّت إلى تدمير البلورات الكربونية أو منع تكوّن الألماس بكميات اقتصادية. 

كيف نعثر على الألماس؟

وفقًا للدراسة، فإن هذه العلاقة بين تركيب الأوليفين ووجود الألماس توفر أداة عملية وسريعة يمكن استخدامها في تحديد مناطق واعدة بشكل أفضل بكثير من الأساليب التقليدية. 

وتساعد هذه الطريقة شركات التعدين في توجيه عمليات الحفر والاستكشاف نحو المواقع التي تمتلك احتمالًا أعلى لوجود الألماس، بدلاً من الاعتماد على التخمينات أو مسوحات واسعة ومكلفة.

وقد تلقى البحث دعمًا ماليًا من شركة دي بيرز، واحدة من أكبر شركات إنتاج وتجارة الألماس في العالم، التي أيضاً زوّدت الباحثين بعينات من الصخور البركانية لاختبار هذه الأساليب، وقد بدأ بعض المستكشفين بالفعل تطبيق تحليل الأوليفين ضمن استراتيجياتهم لاختبار فعالية المؤشر الجديد في مواقع التنقيب الحقيقية. 

من وجهة نظر الخبراء، لا يعني هذا الاكتشاف أن العثور على الألماس أصبح مضمونًا تمامًا، لكنه يُقلل من المخاطر المالية ويزيد من احتمالات النجاح في تنقيب الشركات عن مكامن الألماس الخام. 

الطريقة لا تضمن العثور على الألماس دائمًا، لكنها على الأقل تساعد في اختزال الوقت والجهد والموارد التي تحتاجها عمليات الاستكشاف التقليدية التي غالبًا ما تشبه البحث عن إبرة في كومة قش. 

وبحسب العلماء، يقدم هذا الاكتشاف العلمي آفاقًا جديدة لصناعة التعدين وللباحثين في مجال الجيولوجيا الاقتصادية، من خلال الاستفادة من الخصائص الكيميائية للأوليفين كمؤشر فعال للاستكشاف، بدلاً من الاعتماد على الطرق القديمة التي تستغرق وقتًا طويلاً وتتكبد تكاليف عالية.

معدن الأوليفين الألماس أماكن العثور على الألماس دراسة العثور على الألماس أماكن الألماس الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

ترشيحاتنا

تحصين الثروه الداجنة

تحصين مليون و350 ألف طائر.. خطة حكومية لحماية الدواجن من أمراض الشتاء

المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار يصدر قرارا وزاريا باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير

تعطُل منصة امتحان البرمجة

مدرسة خاصة: خلل تقني مفاجئ سبب تعطل امتحان البرمجة ونعتذر لطلاب أولى ثانوي

بالصور

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد