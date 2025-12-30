قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: صناعة العالم ثقيلة.. والصدق والجدية شعارنا في بناء الإنسان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، حفلَ ختام فاعليات الدورات التدريبية الخمس بمسجد العلي العظيم، التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للارتقاء بكفاءة الواعظات والأئمة، وبناء قدراتهم العلمية والمنهجية، وتعزيز دورهم الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير.

بدأ الاحتفال بتلاوة للشيخ عاصم السعيد، ثم استعرض الشيخ محمد غنيم - مدير عام إدارة التدريب بالوزارة، آليات التنفيذ الدورات وتفاصيلها، وما بذله العلماء المدربون من جهد علمي وتدريبي متميز؛ موضحًا أنها جاءت على النحو الآتي: دورة مداخل العلوم: بواقع (38) محاضرة، بمشاركة (22) متدربًا، وبإجمالي (76) ساعة تدريبية، قدّمها (8) محاضرين، ودورة المنهجية في العلوم الشرعية: بواقع (104) محاضرات، بمشاركة (22) متدربًا، وبإجمالي (208) ساعات تدريبية، قدّمها (11) محاضرًا، ودورة مفاتيح العلوم للواعظات: بواقع (24) محاضرة، بمشاركة (78) واعظة، وبإجمالي (48) ساعة تدريبية، قدّمها (8) محاضرين، ودورة تفنيد الفكر المتطرف: بواقع (38) محاضرة، بمشاركة (46) متدربًا، وبإجمالي (76) ساعة تدريبية، قدّمها (7) محاضرين، ودورة أساسيات اللغة العربية: بواقع (69) محاضرة، بمشاركة (11) متدربًا، وبإجمالي (138) ساعة تدريبية، قدّمها (7) محاضرين.

وفي كلمته، أشاد الوزير بما تضمنه البرنامج من تنوع علمي ومنهجي، مؤكدًا أن هذه الدورات تمثل ركيزة أساسية في إعداد العالم الواعي القادر على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والعلم، موضحًا أن صناعة العالم صناعة ثقيلة، وأن الصدق والجدية هما شعارنا في بناء الإنسان، كما طالب المتخرجين بأن يكونوا على قدر المسئولية المنتظرة منهم لا بالنسبة لأنفسهم ومساجدهم فحسب، بل لكامل المجتمع المحيط بهم.

وحرص الوزير على تقديم الشكر للعلماء المدربين الذين بذلوا الوقت والجهد في التدريب، وإلى قيادات الوزارة على ما بذلوه من جهد ملموس في إبراز النشاط العلمي لمسجد العلي العظيم وتحويله إلى منارة إشعاع علمي. 

كما توجه الوزير بالشكر الجزيل إلى المتدربات والمتدربين الذين أبانوا عن جديتهم وحرصهم على طلب العلم والتفوق فيه.

وفي الختام، وزّع الوزير شهادات التقدير على أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل دورة تدريبية، أعقبها التقاط صورة جماعية.

وزير الأوقاف الأوقاف الدورات التدريبية مسجد العلي العظيم صناعة العالم صناعة العالم الصدق والجدية بناء الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

صحفيو جريدة الفجر

صحفيو جريدة الفجر يبحثون عن حل لأزمة توقف صرف رواتبهم

التعليم العالي

التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2025

المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

بقرار من المشرف العام.. إنشاء مركز إعلامي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد