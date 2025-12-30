وزير الأوقاف: صناعة العالم ثقيلة.. والصدق والجدية شعارنا في بناء الإنسان

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، حفلَ ختام فاعليات الدورات التدريبية الخمس بمسجد العلي العظيم، التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للارتقاء بكفاءة الواعظات والأئمة، وبناء قدراتهم العلمية والمنهجية، وتعزيز دورهم الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير.

بدأ الاحتفال بتلاوة للشيخ عاصم السعيد، ثم استعرض الشيخ محمد غنيم - مدير عام إدارة التدريب بالوزارة، آليات التنفيذ الدورات وتفاصيلها، وما بذله العلماء المدربون من جهد علمي وتدريبي متميز؛ موضحًا أنها جاءت على النحو الآتي: دورة مداخل العلوم: بواقع (38) محاضرة، بمشاركة (22) متدربًا، وبإجمالي (76) ساعة تدريبية، قدّمها (8) محاضرين، ودورة المنهجية في العلوم الشرعية: بواقع (104) محاضرات، بمشاركة (22) متدربًا، وبإجمالي (208) ساعات تدريبية، قدّمها (11) محاضرًا، ودورة مفاتيح العلوم للواعظات: بواقع (24) محاضرة، بمشاركة (78) واعظة، وبإجمالي (48) ساعة تدريبية، قدّمها (8) محاضرين، ودورة تفنيد الفكر المتطرف: بواقع (38) محاضرة، بمشاركة (46) متدربًا، وبإجمالي (76) ساعة تدريبية، قدّمها (7) محاضرين، ودورة أساسيات اللغة العربية: بواقع (69) محاضرة، بمشاركة (11) متدربًا، وبإجمالي (138) ساعة تدريبية، قدّمها (7) محاضرين.

وفي كلمته، أشاد الوزير بما تضمنه البرنامج من تنوع علمي ومنهجي، مؤكدًا أن هذه الدورات تمثل ركيزة أساسية في إعداد العالم الواعي القادر على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والعلم، موضحًا أن صناعة العالم صناعة ثقيلة، وأن الصدق والجدية هما شعارنا في بناء الإنسان، كما طالب المتخرجين بأن يكونوا على قدر المسئولية المنتظرة منهم لا بالنسبة لأنفسهم ومساجدهم فحسب، بل لكامل المجتمع المحيط بهم.

وحرص الوزير على تقديم الشكر للعلماء المدربين الذين بذلوا الوقت والجهد في التدريب، وإلى قيادات الوزارة على ما بذلوه من جهد ملموس في إبراز النشاط العلمي لمسجد العلي العظيم وتحويله إلى منارة إشعاع علمي.

كما توجه الوزير بالشكر الجزيل إلى المتدربات والمتدربين الذين أبانوا عن جديتهم وحرصهم على طلب العلم والتفوق فيه.

وفي الختام، وزّع الوزير شهادات التقدير على أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل دورة تدريبية، أعقبها التقاط صورة جماعية.