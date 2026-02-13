ميلان يفوز على بيزا 2-1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق إي سي ميلان على نظيره بيزا، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت ثنائية ميلان عن طريق روبن لوفتوس تشيك ولوكا مودريتش في الدقيقتين 39، 85.

فيما جاء هدف بيزا عن طريق فيليبي لويولا في الدقيقة 71.

وشهدت الدقيقة 56، ضياع ركلة جزاء لميلان عن طريق نيكلاس فولكروج.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: فيكايو توموري – ماتيو جابيا – ستراهينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: زاكاري أثيكامي – يوسف فوفانا – لوكا مودريتش – أدريان رابيو – دافيدي بارتيساجي.

خط الهجوم: روبن تشيك – كريستوفر نكونكو.

ويحتل فريق ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

ويحتل فريق بيزا المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.