الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جدول اللقاء المنتظر بين ترامب وبوتين في ألاسكا

محمود نوفل

يعقد  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  في تمام الساعة 11 صباحاً (1900 بتوقيت غرينتش) في أنكوريدج بولاية ألاسكا، الجمعة.
وبحسب ماصرح به البيت الأبيض. 

يغادر ترامب البيت الأبيض عند الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:45 بتوقيت جرينتش)، الجمعة، ويغادر أنكوريدج الساعة 5:45 مساء بتوقيت ألاسكا من اليوم نفسه.

ووفق لجدول أعمال الرئيس الامريكي ؛ فمن المقرر  يعود إلى البيت الأبيض صباح السبت.

جدول أعمال قمة بوتين وترامب
وكشف البيت الأبيض جدول أعمال قمة بوتين وترامب، الجمعة، في ولاية ألاسكا الأمريكية.

ولفت إلى أنه بعد المحادثات المغلقة بين الزعيمين سيقام عشاء مشترك بحضور وفدي البلدين، في إطار جهود تعزيز الحوار بين موسكو وواشنطن.

وعقب الاجتماع، سيعقد بوتين وترامب مؤتمراً صحفياً مشتركاً لوسائل الإعلام.

ويضم الوفد الروسي سيضم مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف.

ترامب بوتين ألاسكا روسيا امريكا

