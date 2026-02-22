قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
فن وثقافة

عمرو أديب يشيد بأداء مي عمر في الست موناليزا

عمرو أديب
عمرو أديب
منار نور

علق الإعلامي عمرو أديب علي أداء مي عمر في مسلسلها الرمضاني الست موناليزا.

وكتب أديب من خلال حسابه الشخصي اكس :" مصر كلها والعالم العربي كانت بتصرخ فى موناليزا وبتقولها خلصى بقى سافري الإسماعيلية مش لازم الصبح ممكن بليل ، تعبنا معاها والله ( مى عملت حلقه جامدة النهاردة ) المؤلف متعمد يعذبها ويعذبنا ".

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الست موناليزا


بدأت قصة الست موناليزا، بذهابها إلى العمل وهي تعمل طباخة في فندق، وذهبت صديقتها في العمل “صابرين” لتطلب منها أن تأخذ الجمعية هذا الشهر بدلا منها، لتوافق مي عمر على هذا؛ بالرغم من أنها كانت ملتزمة بشراء مستلزمات لها.

وظهر الفنان محمد محمود "والد موناليزا"، وهو مستاء من إنتاجية أرضه الزراعية؛ بسبب آفة في الأرض، وظهرت سلوى محمد علي في دور زوجته، وهي تحاول تحسين حالته النفسية.. كما ظهرت في الحلقة، الفنانة هدير عبد الناصر في دور شقيقتها "ولاء"، وكانتا تستعدان لتحضير الغداء.

وكانت “ولاء” تراقب خطيبها- الذي يعمل مدرب لياقة في الجيم- وهي تؤكد أنه يخونها؛ بسبب أنه تأخر عليها في الرد، ومن الواضح أن مي عمر كانت تعيش قصة حب قديمة مع جارها، ولكنها انتهت.

ويظهر الفنان أحمد مجدي بشخصية “حسن” وهو يعود إلى الإسكندرية، ومعه والدته “سميحة”- التي تجسد شخصيتها الفنانة سوسن بدر-، ويقابل “موناليزا”، ويحدث بينهما موقف طريف.

عمرو أديب مي عمر الست موناليزا

