فن وثقافة

الحلقة الثانية من مسلسل الست موناليز لـ مي عمر يتصدر تريند جوجل

أحمد البهى

تصدر مسلسل الست موناليزا  للنجمة مي عمر تريند جوجل بعد النجاح الجماهيري في حلقاته الأولى.

وجاءت الحلقة الثانية تريند على جوجل بسبب احداثها الشيقة والتي حاولت فيها مي عمر الهرب من أحمد مجدي.

الحلقة الثانية من مسلسل الست موناليزا.. مي عمر تهرب من عش الزوجية

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الست موناليزا بداية اكتشاف موناليزا "مي عمر" لحقيقة حسن "أحمد مجدي"، وأنه ليس شخصا ثريا أو ذا أموال.

وظهر الفنان مصطفى عماد في دور محمود شقيق أحمد مجدي، واعتذر لموناليزا عن عدم حضوره عقد القران بسبب جلسته مع والده توفيق "محمود عزب" الذي يعاني من جلطة.

ويروي حسن "أحمد مجدي" حقيقة إفلاسهم، وأنه بسبب مدير مالي أتي ليدير شئونهم المالية ولكنه سرقهم، مما جعل مصلحة الضرائب تحجز على جميع ممتلكاتهم، وأنهم يعيشون في هذا البيت وهو إيجار.

ولكن تؤكد له موناليزا أنها لا تريد منه أي شيء ولا أمواله لكن تحبه ويكفي بالنسبة لها ابتسامته، وتسأله سؤالا واحدا فقط، لماذا كذب عليها وأعلمها أنهم يسكنون في قصر.

ومن الواضح أن محمود "مصطفى عماد" هو الأكثر حنية على والدها، فودعه ليذهب إلي عمله ووعده أنه سوف يعود له بالأدوية اللازمة.

وتدخل سوسن بدر والدة حسن إلي موناليزا لتتحدث معها، وتقنعها أن يجب على المرأة أن تسند زوجها في محنته، وتكشف شقيقة حسن "انجي المقدم" أن السبب في كل هذا هو حسن وهو الذي أصرف أموالهم وليس المدير المالي كما قال، ويتضح أن غرض حسن من تلك الزيجة هو آخذ أرض موناليزا ميراثها من والدها الراحل.

ويستمر حسن في خداع أهل موناليزا، عندما يتصل بهم ليطمئنهم، ويقول لهم أنهم سوف يقضون شهر العسل في أحد الفنادق، لتصدم موناليزا مما ستعيشه خلال الفترة القادمة.

وتظهر الفنانة شيماء سيف وهي بلوجر على التيك توك وجارة حسن وموناليزا وقامت بعمل "تورتة فرايد تشيكن" لتهنئهما بزواجهما، وقالت هذا في بث مباشر لها على التيك توك، ولكن تطردها والدة حسن وتنفعل عليها.

ويتفق حسن مع تاجر إلكترونيات على شراء جهاز موناليزا ويذهب محمود لأخذ النقود مقابل الجهاز وهي ٧٠ ألف جنيه، أما عن أهل موناليزا فوالدها يوصيهم باحترام خصوصية موناليزا لأن معيشتهم أصبحت مختلفة عنهم.

ويصالح حسن موناليزا ويعدها بأنه لا يكذب عليها مرة ثانية، وسوف يكون صادقا معها في كل شيء، ويتصل بها والدها ويعاتبها على عدم سؤالها عليه، وتؤكد له أنها سعيدة وفي عز كبير جدًا.

وتطلب والدة حسن من موناليزا أن تقوم بتنظيف المطبخ والبيت، إلي جانب طهي الغداء، وذلك في أول يوم زواج لها، وموناليزا توافق ولا تعترض على شئ بسبب حبها لحسن، ولا يساعدها أحد.

وتكتشف موناليزا سلوك شقيقة حسن، عندما كانت تجهز لتقابل رجلا وكانت تتفاوض معه على المال المفترض أن تأخذه منه، وعندما تكشفها والدة حسن تكشف لها عن وجه آخر منها، وفي هذا الوقت تقرر موناليزا أن تترك منزل حسن وترجع إلي أهلها، وتجد والد حسن يشجعها على تلك القرار، وتركب سيارة لتعود إلي الإسماعيلية ولكن يلحقها زوجها حسن.

أبطال مسلسل الست موناليزا

ويضم مسلسل الست موناليزا نخبة من كبار النجوم، ومن أبرزهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

مسلسل الست موناليزا الست موناليزا مي عمر

