قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي
الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل
جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل
سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية
نائب بالخطة والموازنة: سرعة إصدار الرسوم الأمريكية لا يعني تنفيذها على أرض الواقع
محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة
أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش
إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الست موناليزا يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بتوليفة مي عمر ومحمد سيد بشير

مسلسل الست موناليزا
مسلسل الست موناليزا
أوركيد سامي

استطاع المؤلف محمد سيد بشير الاستحواذ على قلوب المشاهدين بأداء النجمة مي عمر في مسلسل "الست موناليزا"، وتصدرا قائمة الأعلى مشاهدةً على منصة "شاهد" واحتلوا المرتبة الأولى في أكثر من ١٠ دول ما بين الوطن العربي وعدد من الدول الأوروبية.

قدم بشير مع مي توليفة مختلفة، وصلت إلى قلوب المشاهدين بعد عرض أربعة حلقات فقط، وتصاعدت الأحداث حلقة تلو اﻷخرى، وحبست الأنفاس لمعرفة ما الذي ستتعرض له بعد موناليزا، بعد زواجها من عائلة أصبحت لهم خادمة ولا يعيرونها اهتمامًا، بل تعرضت في الحلقة الثالثة للضرب المبرح على يد زوجها مما أدى لدخولها المشفى.

ولكن الأحداث ستشتد على مدار الحلقات المقبلة، لمعرفة السبب الذي دفعها لارتكاب جريمة قتل في زوجها، بالإضافة إلى السبب وراء جمعها بين زوجين في آن واحد، وتعرضها للمسائلة القانونية، التي أشارت إليها في بداية الحلقة الأولى أثناء استضافتها في برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب.

بذل فريق عمل المسلسل مجهودًا كبيرًا تحت قيادة المخرج محمد علي مع المؤلف محمد سيد بشير، وتعاونا مع العديد من النجوم، منهم: مي عمر، سوسن بدر، أحمد مجدي، إنجي المقدم، شيماء سيف، حسن حفني، محمد محمود، سلوى محمد علي، هدير عبد الناصر، جوري بكر، حازم إيهاب.

مواعيد عرض مسلسل الست موناليزا

تعرض منصة "شاهد" حصريًا حلقات مبكرة من مسلسل الست موناليزا في تمام الساعة الخامسة مساءً يوميًا، هذا إلى جانب عرض المسلسل على شاشة قناة MBC مصر، الساعة الحادية عشر مساءً.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل الست موناليزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ترشيحاتنا

سيف زاهر

سيف زاهر: سمير زاهر أسطورة لن تتكرر.. والنجاح يُثبت نفسه بالسنوات

محمد صلاح

سيف زاهر : صلاح لن يلعب للأهلي أو الزمالك.. اعتزاله يجب أن يكون كبيرًا

سيف زاهر

سيف زاهر: زمن شحاتة كان مليئًا بالنجوم.. واليوم نفتقد كثافة الاختيارات

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد