آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله لما تتمنى
الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة
للحاصلين على الثانوية.. شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
سعر الذهب اليوم 15-8-2025
باكستان تعلن تشكيل قوة صاروخية جديدة وسط تصاعد التوتر مع الهند
تنسيق الجامعات .. استعد لمستقبل مشرق في مجال الطيران | تفاصيل مهمة
زيلينسكي وقادة أوروبيون ينضمون لقمة ألاسكا لبحث إنهاء الحرب بأوكرانيا
أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. بدأ منذ ساعات فاغتنمه
دبلوماسي أمريكي: فرصة دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية مع إيران
البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
زيلينسكي وقادة أوروبيون ينضمون لقمة ألاسكا لبحث إنهاء الحرب بأوكرانيا

القسم الخارجي

ذكرت شبكة "يورونيوز" أن عددًا من قادة دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سينضمون اليوم الجمعة إلى قمة ألاسكا التي ستجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وذلك عقب اللقاء الثنائي بينهما المقرر عقده في الولاية الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن ترامب تأكيده أهمية هذه القمة، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى التي ستقتصر على المحادثات الثنائية مع بوتين ستكون خطوة تمهيدية، فيما سيحمل الاجتماع الموسّع الذي سيضم زيلينسكي وقادة أوروبيين وزنًا أكبر وأهمية خاصة، كونه يضع أسسًا لخارطة طريق نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

واعتبرت "يورونيوز" أن القمة الموسّعة قد تشكّل نقطة انطلاق لمسار سلام جديد، حيث يأمل المجتمع الدولي أن تؤدي إلى تفاهمات أولية تمهّد لتسوية شاملة للصراع المستمر منذ فبراير 2022.

وكان قادة 26 دولة أوروبية قد أصدروا، أمس، بيانًا أكدوا فيه دعمهم للموقف الأوروبي الموحّد، وتطلّعهم لأن تكون قمة ألاسكا محطة لإنهاء الحرب، مشددين على أن أي اتفاق سلام محتمل يجب أن يراعي المصالح الحيوية لكل من أوروبا وأوكرانيا، وأن يتضمن ضمانات واضحة وملزمة من الجانب الروسي.

ويرى محللون أن مشاركة قادة أوروبيين وزيلينسكي في القمة إلى جانب ترامب وبوتين تمثل محاولة لتدويل جهود السلام، بما يضمن إشراك الأطراف المعنية مباشرة بالأزمة في صياغة الحلول، وتفادي أي اتفاقات ثنائية قد تتجاهل الاعتبارات الإقليمية.

كما يتوقع خبراء الشؤون الدولية أن يواجه هذا المسار تحديات معقدة، خاصة في ظل انعدام الثقة بين موسكو وكييف، وتباين أولويات الأطراف الدولية، ما يجعل نجاح القمة مرهونًا بقدرتها على تقديم ضمانات أمنية واقتصادية متبادلة تفتح الباب أمام عملية سلام مستدامة.

