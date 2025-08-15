ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملة

لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى احتمال توجيه دعوة لعدد من القادة الأوروبيين للمشاركة في اجتماع ثانٍ يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى ضرورة حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض: "سنعقد اجتماعًا أنا والرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، وقد يحضر بعض القادة الأوروبيين، وربما لا"، موضحًا أن اللقاء المرتقب مع بوتين غدًا الجمعة لا يحمل طابعًا كبير الأهمية، وإنما يهدف إلى تمهيد الطريق لقمة ثانية.

وسيتناول اجتماع الجمعة ملف الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022، حين أطلقت موسكو هجومًا واسع النطاق على أوكرانيا. وكان ترامب قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بإنهاء هذا الصراع بسرعة، مؤكّدًا ثقته بأن بوتين وزيلينسكي قادران على التوصل إلى اتفاق سلام.

وتجنب الرئيس الأمريكي السابق الرد على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات قد تشمل منح روسيا حق الوصول إلى معادن نادرة ذات أهمية استراتيجية في صناعة الإلكترونيات.