أخبار العالم

ترامب قبل قمة ألاسكا: بوتين وزيلينسكي مستعدان لتحقيق السلام

بوتين وترامب
بوتين وترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن القادة الأوروبيين قد يشاركون أيضًا في اجتماع يأمل في التوسط فيه بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدف وقف الحرب.

وأضاف ترامب، من المكتب البيضاوي قبيل لقائه يوم الجمعة مع بوتين في ألاسكا: "الاجتماع الأهم سيكون الاجتماع الثاني الذي نعقده. سنعقد اجتماعًا مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي وأنا شخصيًا، وربما ندعو بعض القادة الأوروبيين، وربما لا".

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن بوتين وزيلينسكي مستعدان لتحقيق السلام بعد أكثر من عامين من القتال، مع أنه أعرب عن أسفه لأن الحرب في أوكرانيا أثبتت أنها أصعب في الحل مما توقع في البداية.

وقال ترامب: "سنرى إن كان بإمكانهما الاتفاق.. كنت أعتقد أن أسهل اجتماع سيكون هذا. إنه في الواقع الأصعب".

