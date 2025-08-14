نتنياهو يحدد 5 أولويات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس أنه حدد مع حكومة الاحتلال 5 مبادئ لإنهاء العدوان على غزة أولها نزع سلاح حركة حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن فرض سيطرة أمنية على غزة وغلافها ضمن مبادئ إنهاء الحرب.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تريد إعادة جميع الرهائن من غزة الأحياء والأموات.

وأشار إلى أنه يمكن أن تدير غزة حكومة مدنية ليست من حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال أن نزع السلاح في غزة يعني ضمان عدم تصنيعه بالقطاع أو تهريبه إليه.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إقرار حكومة نتنياهو لخطة تهدف إلى احتلال غزة بالكامل وهو الأمر الذي لاقى معارضة كبيرة من مصر والدول العربية والدولية، حيث سيتسبب هذا الأمر في تهجير أكثر من مليون فلسطيني.

ويعاني قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرا من عدوان إسرائيلي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.