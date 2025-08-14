الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يخدم أمن إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس أن استقرار الضفة الغربية يخدم أمن إسرائيل وهو هدف لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريش، الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا أدانت فيه الخطوة الإسرائيلية، مؤكدة أنها تمثل تجاهل تام للوضع المأساوي للمدنيين الفلسطينيين، وللقوانين والشرعية الدولية والقرارات الأممية.

وشددت مصر في بيان الخارجية على رفضها التام للسياسات الإسرائيلية والتصريحات التحريضية المتطرفة التي تصدر عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، والتي تنم عن مشاعر الكراهية والتطرف، وتؤكد مصر على موقفها الثابت من الانحياز ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس ما يسمى "إسرائيل الكبرى" هو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.