تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى 4 دول
400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
مصر تودع استيراد إطارات السيارات.. ومليار دولار استثمار لدعم الصناعة ودفع عجلة التصدير
9 أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع.. و10 فضائل يغفلها الكثيرون
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى 4 دول

ناصر السيد

كشفت تقارير إسرائيلية خلال الأيام الماضية عن إجراء دولة الاحتلال مباحثات مع عدد من الدول لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة في إطار تنفيذ مخطط التهجير الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذه.

تهجير الفلسطينيين من غزة

وفي إطار تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن تل أبيب تجري محادثات مع خمس دول أو أقاليم - إندونيسيا، وأرض الصومال، وأوغندا، وجنوب السودان، وليبيا - بشأن إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال مصدر دبلوماسي للقناة الإسرائيلية: "تُظهر بعض الدول انفتاحًا أكبر من ذي قبل على قبول الهجرة الطوعية من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن إندونيسيا وأرض الصومال منفتحتان بشكل خاص على الفكرة ومع ذلك، لم تُتخذ أي قرارات ملموسة حتى الآن.

جاء هذا التقرير بعد يوم من تقرير وكالة أسوشيتد برس الذي أفاد بأن إسرائيل ناقشت إعادة تهجير سكان غزة إلى جنوب السودان - وهو تأكيد رفضته حكومة الدولة الأفريقية يوم الأربعاء ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة" ولا يعكس سياستها الرسمية.

سبق أن أفادت وكالة أسوشيتد برس عن محادثات مماثلة بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة مع السودان والصومال، وهما دولتان تعانيان أيضًا من الحرب والجوع، بالإضافة إلى أرض الصومال.

جنوب السودان توافق على التهجير

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة التليجراف البريطانية نقلا عن مسئول في وزارة خارجية جنوب السودان أن "أراضي جنوب السودان كافية لاستضافة المزيد من الأشخاص من مختلف الدول، ومن الجيد أيضًا أن يفتح جنوب السودان المجال واسعًا أمام الأعمال التجارية الخارجية لتنمية اقتصاده".

وأضاف المسئول الذي لم يكشف هويته أن الاتفاق قد حظي بموافقة مجلس الوزراء، لكنه واجه معارضة شديدة من جهات أخرى، مما يعني أن الحكومة غير مستعدة للاعتراف به.

