الوزراء الكويتي يوافق على مشروع قانون الانضمام للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي

وافق مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماع الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس المجلس، على مشروع مرسوم بقانون للانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ورفعه إلى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، شريدة عبدالله المعوشرجي، وفقا لبيان لمجلس الوزراء، بأن مشروع المرسوم بقانون المشار إليه يأتي تنفيذا للسياسة العامة لدولة الكويت الهادفة إلى تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني وموائمة تشريعاتها الوطنية مع المتطلبات الدولية ذات الصلة من خلال إدماج قواعد الحماية في المنظومة القانونية الداخلية وتكريس الحماية للأعيان الثقافية وتعزيز الأطر المؤسسية المعنية بما يدعم الوقاية والمساءلة القانونية.

وأضاف أن الانضمام إلى هذا البروتوكول يكتسب أهمية خاصة؛ نظرا لما يوفره من إطار قانوني متقدم لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ويهدف إلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد ويفرض قيودا واضحة على استهداف المواقع الثقافية والدينية والتاريخية ويؤكد الطبيعة الإنسانية للتراث الثقافي بوصفه تراثا مشتركا للبشرية لا يجوز المساس به.

واعتمد مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

كما استعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها