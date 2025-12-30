الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه

كشف الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، عن أن هناك أزمة كبيرة في توفير أموال فكة على شبابيك التذاكر الأمر الذي سبب خسارة مالية كبيرة.



وأضاف جويلي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"عندنا أزمة كبيرة في الفكة اول تذكرة بـ 8 جنيه ويطلب مني توفير 300 الف جنيه فكة توزع على خطوط المترو المختلفة والمشكلة هناك في سك العملة وردت بأنه لا يوجد استيراد للعملة".



ورد عليه الإعلامي أحمد موسى، طب ما نزود التذكرة ونخليها 10 جنيه، ليرد عليه قائلا :"هنزود الـ 2 جنيه للتذكرة اللي بـ 8 جنيه".

