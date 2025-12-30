الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير مناسبة بشأن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات للرد ضد لاتفيا وليتوانيا وإستونيا فيما يتعلق بإصدار لوائح تُقيِّد الأنشطة الإدارية والاقتصادية للسفارات الروسية في هذه البلدان.



وأفادت وزارة الخارجية الروسية ، في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، بأنه في 30 ديسمبر، استُدعي القائمون بالأعمال في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا إلى وزارة الخارجية الروسية، وقُدِّم احتجاج شديد اللهجة على فرض سلطات هذه الدول غير الصديقة، لوائحَ تُقيِّد الأنشطة الإدارية والاقتصادية للسفارات الروسية في ريغا وفيلنيوس وتالين، وأُبلغ رؤساء البعثات الدبلوماسية بأن الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ التدابير المناسبة للرد على تلك الإجراءات التعسفية".



وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد، في وقت سابق، أن روسيا لا تتبنى أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها مستعدة لتقديم مثل هذه الضمانات خطيا.



وقال لافروف، خلال اجتماع مائدة مستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو حول موضوع تسوية الصراع في أوكرانيا: "ليس لدينا أي خطط عدوانية ضد أعضاء حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ونحن على استعداد لتوثيق الضمانات ذات الصلة كتابيًا، في وثيقة قانونية. وبطبيعة الحال، على أساس جماعي ومتبادل".