حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو

أفادت الشرطة الألمانية بأن لصوصًا سرقوا نحو 30 مليون يورو خلال عملية اقتحام استهدفت خزنة أحد البنوك في مدينة جيلسنكيرشن غرب البلاد، في عملية وصفتها السلطات بأنها «عالية الاحتراف» وتدل على تنظيم دقيق.



وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الثلاثاء، إن عملية السرقة تطلّبت تخطيطًا واسع النطاق ومعرفة داخلية وقدرًا كبيرًا من الإصرار الإجرامي لتنفيذها -وذلك وفق ما نقلته شبكة دويتشه فيله الألمانية.



وأوضحت الشرطة أن الجناة دخلوا إلى البنك عبر مرآب سيارات، حيث قاموا بحفر فتحة كبيرة أوصلتهم مباشرة إلى غرفة الخزنة، قبل أن يفرّوا عبر المسار نفسه حاملين المسروقات.



وأضافت أن أكثر من 3 آلاف صندوق أمانات داخل الخزنة جرى فتحها بالقوة، وكانت تحتوي على مبالغ نقدية ومجوهرات وذهب.

وبالاستناد إلى متوسط قيمة تأمينية تقدّر بنحو 10 آلاف يورو لكل صندوق، قدّرت الشرطة الخسائر الإجمالية بشكل أولي بنحو 30 مليون يورو.