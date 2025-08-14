تحول مفاجئ من المرشد الإيراني بشأن مفاوضات نووية جديدة مع القوى الغربية

أفادت مصادر مطلعة أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وكبار رجال الدين في حكومته، توصلوا إلى توافق لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الغربية، معتبرين إياها حيوية لبقاء الجمهورية الإسلامية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني والهدنة "الهشة" مع إسرائيل، ونقلت عن 3 مصادر إيرانية مطلعة أن الحكومة الإيرانية ترى الآن أن التفاوض مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي هو السبيل الوحيد لتجنب تصعيد الصراع.

ونقلت "رويترز" عن مصدر سياسي قوله إن خامنئي توصّل حاليًا إلى قناعة مفادها أنهم "شاهدوا تكلفة المواجهة العسكرية" وأنه يميل نحو المفاوضات.

كما أوردت الوكالة عن دبلوماسي غربي قوله: "لم تكن الحكومة الإيرانية في أي وقت مضى بهذه الدرجة من الضعف.

داخليًا، يزداد الاستياء من الحرب، والعزلة، وسوء الإدارة، ونقص المياه والكهرباء، فيما تؤدي الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وأزمة احتياطيات المياه إلى زيادة الضغط على الأعمال التجارية".