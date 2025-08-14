البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم المشاركة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائهما في ألاسكا غدًا.

وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ردًا على سؤال حول المؤتمر الصحفي الذي أعلنه الكرملين سابقًا: "هذه هي الخطة".

وقالت ليفيت لشبكة فوكس نيوز هذا الصباح: "غدًا، في الصباح الباكر، سيغادر ترامب البيت الأبيض متوجهًا إلى قاعدتنا العسكرية المشتركة في أنكوريج، ألاسكا، حيث سيعقد اجتماعًا فرديًا مع الرئيس بوتين، يليه غداء ثنائي مع وفدي البلدين، ثم مؤتمر صحفي".

وأكدت ليفيت أن الصحفيين سيتمكنون من طرح أسئلة على الرئيسين.

وأضافت أن الاجتماع سيكون فرصة لترامب "للجلوس والنظر في عيني الرئيس الروسي ورؤية التقدم الذي يمكن إحرازه لدفع عجلة إنهاء هذه الحرب الوحشية واستعادة السلام".