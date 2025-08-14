قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو
توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد
معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد
يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي
مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة
البيت الأبيض: ترامب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا .. وأولويته الدبلوماسية
إنقاذ مولود عمره 3 أيام بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة
طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية
البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا
فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة

ترامب
ترامب
الخارجي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأوضاع الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، واصفًا إياها بأنها باتت أخطر من العديد من دول العالم الثالث، ومتهمًا قيادات الشرطة المحلية بالتلاعب في بيانات جرائم العنف لتقليل حجم الكارثة الأمنية أمام الرأي العام.

معدلات جريمة

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن واشنطن العاصمة تسجل معدلات جريمة تفوق مدنًا اشتهرت بالعنف عالميًا، مثل مكسيكو سيتي وبوغوتا وإسلام آباد وأديس أبابا، مشيرًا إلى أن معدل جرائم القتل فيها يصل إلى ما يقارب عشرة أضعاف معدله في مدينة الفلوجة العراقية.

 وأضاف أن "لو كانت واشنطن ولاية، لكانت في صدارة الولايات الأمريكية من حيث معدل جرائم القتل".

وأوضح ترامب أن معدل جرائم العنف في العاصمة تضاعف خلال العقد الأخير، وأن الأرقام الرسمية ليست سوى "نسخة منقحة" تعكس ما يريده المسؤولون، بينما الحقيقة على الأرض أسوأ بكثير. وأشار إلى إيقاف قائد مركز شرطة سابق على خلفية اتهامات بالتلاعب في الإحصاءات، مؤكدًا أن اتحاد شرطة واشنطن يتفق على أن الأرقام الحقيقية تفوق المعلن بكثير.

وانتقد ترامب السياسات الأمنية للحكومة المحلية ذات الأغلبية الديمقراطية، مؤكدًا أنها توقفت إلى حد كبير عن التحقيق والقبض على المتورطين في أغلب الجرائم، ما أدى إلى انعدام الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية. وأوضح أن جرائم السرقة من المتاجر تمر بلا عقاب، وأن السكان باتوا يتجنبون الخروج بعد حلول الظلام، وكأنهم "سجناء داخل مدينتهم".

وأضاف أن المشهد العام في واشنطن يشهد تحولات مقلقة، حيث تغلق المتاجر بضائعها خلف واجهات زجاجية سميكة، فيما ينتشر عنف العصابات بين الشباب إلى حد أنه لا يتم الإبلاغ عن معظم حوادثه. كما لفت إلى أن سرقة السيارات في العاصمة تتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، في ظل نظام تعليمي وصفه بـ"المختل تمامًا".

تحليل المراقبين

يرى محللون أن تصريحات ترامب تأتي في سياق حملته السياسية لاستهداف الإدارات الديمقراطية في المدن الكبرى، لكنها تثير في الوقت ذاته نقاشًا جديًا حول تراجع الأمان في العاصمة الأمريكية. ويشير خبراء الأمن إلى أن واشنطن، باعتبارها مركزًا سياسيًا، تعاني خليطًا من الجرائم التقليدية والجرائم المنظمة، إضافة إلى توترات اجتماعية واقتصادية تدفع نحو تفاقم معدلات العنف.

انعكاسات على صورة العاصمة


هذا الخطاب، الممزوج بالأرقام والتحذيرات، قد يؤثر سلبًا على صورة واشنطن عالميًا، خصوصًا في ظل تنافسها مع مدن كبرى لجذب السياحة والاستثمارات. فبينما تنفي السلطات المحلية معظم اتهامات ترامب، يظل الواقع الأمني في شوارع العاصمة محور قلق مستمر، في انتظار إصلاحات شاملة توازن بين الحقوق المدنية وفرض القانون.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جرائم العنف الرأي العام واشنطن مكسيكو سيتي أديس أبابا إسلام آباد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2025

السبت .. بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا إلكترونيا

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

10 بنود على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين

وزير الكهرباء والمتدربين

وزير الكهرباء يحتفل بتخريج 25 متدربا أفريقياً

بالصور

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد