أوامر للجيش بتحرير واشنطن.. ترامب: جرائم القتل هنا أعلى من إسلام آباد

هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
ليبرمان: هدف حكومة نتنياهو ليس احتلال غزة بل السيطرة على الجيش
سيولة مرورية في شوراع القاهرة والجيزة
مُسيرة أوكرانية تتسبب في حريق هائل بمصفاة نفط روسية
4 مباريات قوية في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الممتاز
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطات العاصمة واشنطن بالتقاعس عن مواجهة تصاعد الجريمة، مدعياً أن معدل جرائم القتل في المدينة يتجاوز معدلاتها في عدد من أكثر مدن العالم عنفاً، بل ويزيد على نظيراتها في مدن مثل مكسيكو سيتي، وبوجوتا، وإسلام آباد، وأديس أبابا، مشيراً إلى أنه "يكاد يكون عشرة أضعاف معدله في مدينة الفلوجة العراقية".

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "واشنطن عادت الآن تحت السيطرة الفيدرالية، حيث يجب أن تكون. البيت الأبيض هو المسؤول، والجيش وشرطتنا العظيمة سيحررون هذه المدينة، ويزيلون القاذورات، ويجعلونها آمنة ونظيفة وصالحة للعيش وجميلة مرة أخرى".

وكان ترامب قد أعلن، في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، وضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت "السيطرة الفيدرالية"، ونشر الحرس الوطني في المدينة، بهدف "إعادة النظام" إلى العاصمة الأمريكية.

وأضاف ترامب: "لو كانت واشنطن ولاية، لكان لديها أعلى معدل جرائم قتل بين جميع الولايات الأمريكية". واتهم السلطات المحلية بالتلاعب في الإحصاءات الرسمية، قائلاً إن "معدل الجريمة العنيفة في العاصمة ازداد، ومعدل جرائم القتل تضاعف تقريباً خلال العقد الماضي، لكن هذه مجرد الأرقام الرسمية الصادرة عن مسؤولين فاسدين".

وأشار إلى أن "الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر بخمس إلى عشر مرات"، مستشهداً بحادثة تعليق مهام قائد أحد مراكز الشرطة بسبب اتهامات بالتلاعب في بيانات الجريمة، وكذلك بتصريحات نقابة شرطة العاصمة التي تؤكد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

وانتقد ترامب حكومة واشنطن المحلية التي يهيمن عليها الديمقراطيون، متهماً إياها بالتوقف عن التحقيق والقبض على المجرمين وملاحقتهم قضائياً، مضيفاً: "لا أحد يعتقل بسبب سرقة المتاجر. المواطنون يعيشون في خوف وتخلوا عن الاتصال بالشرطة، ويفضلون عدم السير في الشوارع بعد حلول الظلام. المتاجر تضع بضائعها خلف جدران زجاجية، وعنف العصابات بين الشباب بات أمراً شائعاً لدرجة أنه لا يبلغ عنه غالباً. سرقة السيارات في واشنطن تزيد بثلاثة أضعاف عن المعدل الوطني، والمدارس في حالة فوضى، والمواطنون يخشون التحدث أو الاتصال بالشرطة خوفاً من الاستهداف".

واختتم ترامب بالقول: "واشنطن كانت تحت حصار من العصابات والقتلة، لكنها الآن عادت إلى السيطرة الفيدرالية، حيث يجب أن تكون".

