أخبار العالم

عبد العاطي يبحث مع وزير الاستثمار سبل جذب استثمارات نوعية ودعم رؤية مصر 2030

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علي صالح

في إطار تكامل الجهود بين وزارتي الخارجية والاستثمار لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم ١٤ أغسطس ٢٠٢٥، حيث تم بحث آليات الترويج الفعّال للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليين.

 

وقد أكد الوزيران خلال اللقاء أهمية تعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات السياسية والدبلوماسية الواسعة التي تتمتع بها مصر، لتكون أداة فاعلة في دعم جهود الدولة لجذب استثمارات نوعية ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة المتجددة، الصناعة، النقل، التحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 

واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون المؤسسي بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي، من خلال التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف أسواق ومؤسسات مالية واستثمارية كبرى، مع التركيز على قصص النجاح التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

 

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، عبر تمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإفريقية، مستندة إلى خبراتها الطويلة في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والصناعات الدوائية بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز من الحضور المصري الفاعل داخل القارة.

 

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية، وتفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز النمو، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.

وزير الخارجية وزير الاستثمار التجارة الخارجية بدر عبدالعاطي وزارة الخارجية

