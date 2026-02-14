6 مصريين في ربع نهائي بطولة تكساس للإسكواش

واصل أبطال مصر هيمنتهم على البطولات الدولية، بعدما حجز 6 لاعبين مصريين مقاعدهم في الدور ربع النهائي من بطولة تكساس للاسكواش، المقامة بمدينة هيوستن الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 17 فبراير الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 120 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهد دور الـ16 صدامات مصرية قوية ومواجهات حاسمة أكدت عمق المنافسة داخل المدرسة المصرية في الاسكواش، سواء على مستوى الرجال أو السيدات.

انتصارات حاسمة في منافسات السيدات

نجحت البطلة نور الشربيني في عبور مواطنتها مريم متولي بثلاثة أشواط دون رد، بنتائج (11-7، 11-5، 11-9)، لتؤكد جاهزيتها الكاملة لمواصلة المشوار نحو اللقب.

كما تأهلت سلمى هاني بعد فوز مقنع على كا يي لي بنتيجة 3-0 (11-5، 12-10، 11-1)، في مباراة أظهرت خلالها تفوقًا فنيًا واضحًا.

وواصلت زينة ميكيوي تألقها بالفوز على لوسي تيرمل بنتيجة 3-1 (11-5، 11-2، 7-11، 11-8)، فيما حسمت نادين الحمامي مواجهة مصرية خالصة أمام كنزي أيمن بنتيجة 3-1 (11-9، 15-13، 8-11، 11-5).

تفوق مصري في منافسات الرجال

على صعيد الرجال، تأهل علي أبو العينين بعد فوزه على مصطفى السيرتي بثلاثية نظيفة (11-5، 11-7، 11-4)، في أداء اتسم بالتركيز والسيطرة منذ البداية.

كما حجز كريم عبد الجواد بطاقة العبور إلى ربع النهائي عقب فوزه على نك وال بنتيجة 3-1 (9-11، 11-6، 11-4، 11-8)، بعدما قلب تأخره في الشوط الأول إلى انتصار مستحق.

وشهد الدور ذاته خروج يوسف سليمان بعد خسارته أمام ديميتري شتيانمان بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت انسحابه بسبب الإصابة في الشوط الفاصل. كما ودعت نور هيكل المنافسات بالخسارة أمام أوليفيا ويفر بثلاثية نظيفة، فيما خسرت هنا رمضان مواجهة ماراثونية أمام مارينا ستيفانوني بنتيجة 3-2