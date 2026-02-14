إصابات وقرارات فنية.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز

يدخل فريق الزمالك مواجهة كايزر تشيفز في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط غيابات مؤثرة فرضت نفسها على حسابات الجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

غيابات الزمالك أمام كايزر تشيفز

ويفتقد الزمالك خدمات الثنائي آدم كايد ومحمود جهاد بسبب الإصابة، حيث يخضع اللاعبان لبرنامج تأهيلي في ظل عدم الجاهزية الطبية للمشاركة في المباراة.

كما شهدت القائمة استبعاد كل من محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية، في إطار رؤية الجهاز الفني لاختيار العناصر الأنسب للمواجهة، وفقًا لاحتياجات المباراة وخطة اللعب الموضوعة.

وتضع هذه الغيابات الجهاز الفني أمام تحدي إضافي لإيجاد البدائل المناسبة، خاصة أن مباريات الجولة الأخيرة دائمًا ما تتسم بالحساسية، سواء من حيث حسم التأهل أو ترتيب المجموعة، ما يتطلب جاهزية كاملة وتركيزًا عاليًا من جميع العناصر المتاحة

يتواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم إلى جانبه كلًا من المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز، وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر كايزر تشيفز الترتيب برصيد 10 نقاط، ما يجعل المواجهة حاسمة لتحديد هوية المتصدر والوصيف قبل نهاية مرحلة المجموعات.