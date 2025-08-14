وزير الخارجية: القاهرة تحتضن مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة.. و15 شخصا لإدارة القطاع

كشف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي عن موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا على أنه لن يتم التفريط في حق الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.

الخارجية: القاهرة ستحتضن مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.. وتم التفاهم على 15 شخصا لإدارة القطاع

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أن هناك رؤية واضحة تماما لدى الجانب المصري فيما يتعلق بالترتيبات الامنية واليوم التالي في قطاع غزة ولابد من الاعتماد على الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالترتيبات الامنية في قطاع غزة ما بعد الحرب.

وزير الخارجية: معبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات

شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج، على أن المزايدة على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية إفلاس سياسي وأخلاقي، لافتاً إلى أن عدم المعرفة بواقع الأمور جهل ومعبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة وآلاف الشاحنات مصطفة واسرائيل هي التي تعرقل دخولها للقطاع.

وزير الخارجية: وقف إمدادات السلاح شرط أساسي لنجاح أي هدنة وإيصال المساعدات

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، إن الشعب المصري يتألم لما يشاهده من تدمير ممنهج للبنية التحتية ومقدرات الشعب السوداني.

وزير الخارجية: السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة عزة عبر لجنة خاصة

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن السلطة الفلسطينية هي من ستدير قطاع غزة عبر لجنة خاصة، وذلك تحقيقًا للوحدة الترابية بين جزئي الدولة الفلسطينية.

وزير الخارجية: الشرطة والإعمار في غزة بإشراف رئيس الوزراء الفلسطيني

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر بدأت في تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة.

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أنه تم التوصل إلى قوائم واضحة لعناصر الشرطة الفلسطينية التي يتم تدريبها حاليًا في معسكرات مصرية، وذلك بالتعاون مع الأردن لنشرها في غزة، بسبب وجود فراغ أمني حالي في قطاع غزة.