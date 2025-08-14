قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو
توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد
معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد
يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي
مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة
البيت الأبيض: ترامب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا .. وأولويته الدبلوماسية
إنقاذ مولود عمره 3 أيام بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة
طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية
البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا
فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
فيضان جامو وكشمير يحصد 33 روحًا ويترك أكثر من 200 مفقود في كارثة مروعة

لقي 33 شخصًا مصرعهم فيما لا يزال أكثر من 200 آخرين في عداد المفقودين، إثر فيضان مفاجئ اجتاح منطقة كشتوانر بولاية جامو وكشمير الهندية، وفق ما أفادت به صحيفة إنديا تايمز. 

وتشير التقارير إلى أن الفيضانات ضربت قرية تشاسوتي النائية، وهي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بالسيارة على طريق ضريح "مشايل ماتا"، ما دفع السلطات إلى تعليق الزيارة السنوية (ياترا) إلى الموقع الديني الشهير.

ونقلت صحيفة هندو عن مسؤولين محليين أن قوة الفيضان جرفت المنازل والبنى التحتية في غضون دقائق، تاركة خلفها مشاهد من الدمار والانهيارات الطينية، فيما هرعت فرق الإنقاذ والجيش وقوات الطوارئ الوطنية إلى المكان لشن عمليات إنقاذ واسعة النطاق في ظروف بالغة الصعوبة.

وأعرب الحاكم المناوب للولاية، مانوج سينها، عن بالغ حزنه إزاء الكارثة، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا، ومؤكدًا أن جميع أجهزة الدولة، بما في ذلك الشرطة والجيش، تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين. 

كما شدد الوزير الاتحادي جيتيندرا سينغ على خطورة الموقف، محذرًا من أن الحصيلة البشرية مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث في المناطق المنكوبة.

أوضاع إنسانية حرجة

بحسب شهود عيان، فإن السيول جرفت مساحات زراعية شاسعة، وتسببت في نفوق أعداد كبيرة من الماشية، فيما لجأ مئات السكان إلى المناطق المرتفعة هربًا من المياه العاتية. 

وقد أقيمت مراكز إيواء مؤقتة لتوفير الغذاء والمأوى للمشردين، وسط مخاوف من انتشار الأمراض نتيجة تلوث مصادر المياه.

تحديات أمام فرق الإنقاذ

تواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة بسبب انقطاع الطرق وانهيار الجسور، الأمر الذي يبطئ من وصول المساعدات إلى القرى الأكثر تضررًا.

 وتعمل السلطات على استخدام المروحيات والقوارب للوصول إلى المحاصرين، بينما تواصل التقييم الميداني لحجم الخسائر المادية التي وصفتها الحكومة بأنها "كارثية بكل المقاييس".

