محافظ الدقهلية يتابع استمرار تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في مواعيدها المحددة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته الشخصية لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقا للمواعيد المحددة، وأوضح المحافظ أنه كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لقيام لجان المتابعة بها، لمتابعة تنفيذ قرار الغلق بكل حزم، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية، حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية.

و أكد محافظ الدقهلية أهمية المتابعة اليومية من قبل جميع الوحدات المحلية، لتنفيذ القرار بكل حزم واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتنفيذ قرار وزيرة التنمية المحلية بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات، وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق كما جاء بالقرار الوزاري.