محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب مياه بشارع قناة السويس

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، موقع أعمال إصلاح تسرب طارئ في خط رئيسي لمياه الشرب بشارع قناة السويس بالمنصورة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من سرعة تدارك أي معوقات.

وانتقلت على الفور معدات وآليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية إلى الموقع، وشهدت الأعمال حضور ومتابعة ميدانية من المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أكد أن فرق الصيانة المختصة تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الإنجاز.

و أشاد محافظ الدقهلية بالجهود السريعة والمكثفة التي تبذلها شركة مياه الشرب، معربًا عن تقديره للعاملين الذين يعملون في الميدان لتذليل الصعوبات وضمان انتظام الخدمة، ووجّه المحافظ بضرورة توخي الدقة في تنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاح

.

وشدد المحافظ على أن سلامة وصحة المواطنين هي الأولوية القصوى، وأن مثل هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار التوجيهات المستمرة بضرورة الاستجابة الفورية لأي شكاوى أو طوارئ تخص مرافق الخدمات، وخاصة مياه الشرب.

وأوضح "نشأت" أن موقع التسرب تم تحديده، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح تجري دون الحاجة لقطع المياه عن المناطق المحيطة، وذلك بفضل وجود خط بديل يعمل بكفاءة، مما ضمن استمرارية تدفق المياه للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.