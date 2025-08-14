قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: ناقشت مع رئيس الوزراء البريطاني النتائج المحتملة لقمة ألاسكا

ناصر السيد

ألتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينج ستريت بلندن، موضحا أنه ناقش الضمانات الأمنية مع ستارمر، بالإضافة إلى النتائج المحتملة لقمة ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في بيان عقب الاجتماع: "ناقشنا التوقعات من اجتماع ألاسكا والآفاق المحتملة. كما ناقشنا بالتفصيل الضمانات الأمنية التي يمكن أن تجعل السلام مستدامًا حقًا إذا تمكنت الولايات المتحدة من الضغط على روسيا لوقف عمليات القتل والانخراط في دبلوماسية حقيقية وذات مغزى".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "من المهم أن نتمكن من العمل معًا ضمن تحالف الراغبين في تحقيق صيغ أمنية فعالة. ستبقى أوكرانيا قوية بغض النظر عن تطورات الوضع"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وصرح متحدث باسم داونينج ستريت بأن الزعيمين تناولا إفطارًا خاصًا، حيث "اتفقا على وجود شعور قوي بالوحدة وعزم قوي على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا" خلال الاجتماعات الافتراضية التي عُقدت أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين.

وأضاف المتحدث: "ثم تطلعا إلى محادثات الغد بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين في ألاسكا، والتي تُمثل فرصة سانحة لإحراز تقدم، شريطة أن يتخذ بوتين إجراءات لإثبات جديته في تحقيق السلام". وأضاف: "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة".

