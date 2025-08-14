قمة ألاسكا.. ترامب يكشف عن خطوته إذا لم ينته الاجتماع مع بوتين على خير

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يقرر عقد مؤتمر صحفي منفرد بدلاً من مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعه في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لم ينتهِ الاجتماع على خير.

قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين

وقال الرئيس الأمريكي لإذاعة فوكس: "سأعقد مؤتمرًا صحفيًا. لا أعرف إن كان سيكون مؤتمرًا مشتركًا. لم نناقش الأمر بعد.

أعتقد أنه من الجيد عقد مؤتمر صحفي مشترك ثم مؤتمر منفصل".

وأضاف ترامب : "إذا حدث شيء من هذا القبيل، أو إذا لم ينتهِ الاجتماع على خير، فسأعقد مؤتمرًا صحفيًا وأغادر. سأعود إلى واشنطن".

يأتي هذا بعد أن أكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن الخطة هي عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الزعيمين. وكان الكرملين قد أعلن عن ذلك في البداية.

وأشار ترامب إلى أنه سيتحدث إلى الصحافة مهما كان الأمر.

مؤتمر صحفي بعد قمة ألاسكا

وقال ترامب إنه إذا كان الاجتماع "سلبيا"، فإنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ليقول إن "الحرب ستستمر".

وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ردًا على سؤال حول المؤتمر الصحفي الذي أعلنه الكرملين سابقًا: "هذه هي الخطة".

وقالت ليفيت لشبكة فوكس نيوز هذا الصباح: "غدًا، في الصباح الباكر، سيغادر ترامب البيت الأبيض متوجهًا إلى قاعدتنا العسكرية المشتركة في أنكوريج، ألاسكا، حيث سيعقد اجتماعًا فرديًا مع الرئيس بوتين، يليه غداء ثنائي مع وفدي البلدين، ثم مؤتمر صحفي".