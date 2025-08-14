قمة ألاسكا.. ما المساحة التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا ؟

ينتظر العالم قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي تناقش وقف الحرب الأوكرانية التي اندلعت قبل أكثر من 3 سنوات.

وأعلن الرئيس ترامب في أكثر من مناسبة أن السبيل لوقف الحرب يمر عبر إجراء عملية تبادل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا.

وتسيطر روسيا حاليًا على ما يزيد قليلًا عن 18% من أراضي أوكرانيا، في مسعى لتوسيع أراضيها بدأ عندما ضم بوتين شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة أن بلاده "لن تُسلم أرضًا للمحتل" قبيل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يقول مسؤولون أمريكيون إن الخطة التي عرضها بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا ستتضمن تنازلات إقليمية كبيرة من كييف، وفقًا لمسؤولين غربيين مُطلعين على الأمر.

تعهد زيلينسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه لن يُسلم أراضي شرق أوكرانيا لموسكو، قائلًا إن التخلي عن منطقة دونباس سيفتح الباب أمام بوتين "لبدء حرب ثالثة" في أوكرانيا.