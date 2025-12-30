الخارجية: أطلقنا خطا ساخنا لكل بعثة دبلوماسية لتسهيل تواصل السفارات مع الجاليات المصرية

أكد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وشؤون المصريين بالخارج، أن العمل القنصلي أحد الأعمدة الأساسية لمهام وزارة الخارجية والهجرة .



وقال حداد الجوهري في تصريحاته على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك تواصل مستمر مع أبناء الجاليات المصرية من مختلف أنحاء العالم".

وتابع حداد الجوهري :" هناك وسائل تواصل كثيرة تسمح للمصريين في الخارج التواصل على مدار الساعة مع السفارات والقنصليات ".



وأكمل حداد الجوهري :" مصر من أكبر دول العالم التي لها بعثات دبلوماسية وقنصلية في الخارج ".

ولفت حداد الجوهري :" أطلقنا خط ساخن لكل بعثة دبلوماسية لتسهيل تواصل السفارات مع الجاليات المصرية "، مضيفا:" ندعو المصريين في الخارج لأهمية التسجيل في السفارات لتسهيل التواصل بين المصريين والسفارات ".