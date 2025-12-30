قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الخميس المقبل إجازة؟
الخارجية: أطلقنا خطا ساخنا لكل بعثة دبلوماسية لتسهيل تواصل السفارات مع الجاليات المصرية
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
الخارجية: أطلقنا خطا ساخنا لكل بعثة دبلوماسية لتسهيل تواصل السفارات مع الجاليات المصرية

وزير االخارجية
وزير االخارجية
هاني حسين

أكد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وشؤون المصريين بالخارج، أن العمل القنصلي أحد الأعمدة الأساسية لمهام وزارة الخارجية والهجرة .


وقال حداد الجوهري في تصريحاته على قناة " إكسترا نيوز"، :"   هناك تواصل مستمر مع أبناء الجاليات المصرية من مختلف أنحاء العالم".

وتابع حداد الجوهري :" هناك وسائل تواصل كثيرة تسمح للمصريين في الخارج التواصل على مدار الساعة مع السفارات والقنصليات ".


وأكمل حداد الجوهري :"  مصر من أكبر دول العالم التي لها بعثات دبلوماسية وقنصلية في الخارج ".

ولفت حداد الجوهري :" أطلقنا خط ساخن لكل بعثة دبلوماسية لتسهيل تواصل السفارات مع الجاليات المصرية "، مضيفا:" ندعو المصريين في الخارج لأهمية التسجيل في السفارات لتسهيل التواصل بين المصريين والسفارات ".

الخارجية وزارة الخارجية مصر السفارات القنصليات

