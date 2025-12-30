أحمد حمدي: جولات الرئيس الخارجية لعبت دورا محوريا في التعامل مع القضية الفلسطينية

أكد أحمد حمدي، الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، أن الجولات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2025 لعبت دورًا محوريًا في التعامل مع أزمة كبرى تتعلق بالقضية الفلسطينية، من خلال تحركات سياسية مكثفة وتنسيق إقليمي ودولي فاعل.

وأوضح حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن أولى زيارات الرئيس الخارجية في عام 2025 كانت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تنسيق سياسي واقتصادي وثيق بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية المشتركة ودورها في دعم قضايا المنطقة.

وقال إن العام الماضي شهد تنفيذ عدد من المشروعات المصرية الإماراتية المشتركة.

وأضاف: “من المتوقع أن تحقق عوائد اقتصادية كبيرة تسهم في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاع الاستثمار العقاري”.