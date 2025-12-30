قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة

مريم عزت

أعلنت محافظة القاهرة، عن إجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبرى السيدة عائشة بحى الخليفة بين الشركات المتخصصة والرائدة في تلك الأعمال يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين، فى اطار استعدادات محافظة القاهرة لازالة كوبرى السيدة عائشة.

ويأتي ذلك لاختيار أفضل الشركات القادرة على فك الكوبرى بطريقة آمنة، وفقًا لكراسة الشروط الموجودة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالدولة لم تغفل يومًا عن البحث عن حلول جذرية للمشكلات التى يسببها كوبرى السيدة عائشة الذى تم بناؤه أوائل الثمانينات ليربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة سور مجرى العيون، ونظرًا لوجود ميل بالكوبري لجأ إليه المصمم بسبب الكتلة السكنية المجاورة والتي صعب التخلص منها لإقامة كوبري طبيعي وهو ما تسبب في كثرة الحوادث التى راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح البريئة، حتى أصبح الكوبرى يعرف "بكوبرى الموت"، وقد تم عمل إصلاحات لتدعيم القواعد ، والأعمدة ، والكمرات ، والأسوار ، والفواصل عدة مرات ، لكنها لم تقض على مشكلة الكوبرى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرار فك وإزالة الكوبرى يأتى حرصًا على أمن وسلامة المواطنين خاصة مع توافر البديل ممثلًا فى محور صلاح سالم البديل ، الذى أقامته الدولة ضمن جهودها فى تطوير شبكة الطرق فى الجمهورية بصفة عامة، وفى القاهرة بصفة خاصة، ليكون بديل لكوبرى السيدة عائشة آمن على حياة المواطنين، ويحقق فى الوقت نفسه السيولة المرورية المطلوبة.

