أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخط الرابع لمترو الأنفاق تم توقيع أول قرض مع اليابان في مارس 2012.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل التحية للسفيرة فايزة أبو النجا على دورها الوطني، متابعا أن السفيرة فايزة أبو النجا وقفت في وجه السفيرة الأمريكية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية، مستدركا أن تاريخ السفيرة فايزة أبو النجا مشرف في الدفاع عن الوطن.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام البريطاني كله يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح، لافتا إلى أن بريطانيا كشفت أن منى شقيقة علاء عبد الفتاح حرضت على قتل رجال الشرطة البريطانيين.