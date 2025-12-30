أحمد فلوكس: كله بيتكلم في تفاهات ومصر تخوض معركة لحماية أمنها بأفريقيا

أعرب الفنان أحمد فلوكس عن استيائه من انشغال الكثيرين بالتريندات التي وصفها بـ التفاهات، دون الالتفات إلى ما تقدمه مصر من دعم للصومال، في معركتها ضد الكيان الصهيوني.



وكتب أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك :"وإحنا مسحولين في فرح مشاكل كله مشاكل .. وفي تريندات مش عارف إيه .. وكله بيتكلم في تفاهات .. مصر بتخوض معركة وجود تكتيكي في الصومال .. وفي وسط معركة وجود يتزعمها الكيان الإخرائيلي وطبعا كله ضغط على مصر .. وشكل جديد من اكتمال تشكيل المنطقة وأفريقيا والسعودية والإمارات على محك فتنة".



وتابع فلوكس : "ربنا يحفظهم يارب ويبعد الفتنة عنهم في اليمن .. يارب اللهم أنصر أمة محمد وأخرج الفتنة عنهم وأحفظ مصر يارب".



ومن ناحية أخرى، كان قد احتفل الفنان أحمد فلوكس، منذ أيام قليلة، بعيد ميلاد شقيقته هبة، متمنيا لها السعادة وراحة البال.



ونشر أحمد فلوكس صورًا له بصحبة شقيقته عبر فيسبوك، وعلق : "كل سنة وانت طيبة وفي أحسن حال .. وسنة جديدة سعيدة عليكي بإذن الرحمن من عمرك .. تحققي فيها كل اللي تتمنيه يا أجمل وأجدع وأحن أخت ربنا جابهالي .. ربنا يحفظك ويحفظ بيتك وجوزك وأولادك .. وأشوفهم كل سنة ملمومين حواليكي هما وولاد ولادهم يا بوبا".



وسبق أن دعم الفنانة ريهام عبدالغفور، بعد واقعة تصويرها داخل إحدى دور العرض السينمائي، خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد خريطة رأس السنة.



وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على فيسبوك : “أكثر أبناء الجيل احتراما وصدق وتربية .. أشهد أن أختي وصديقتي وزميلتي ريهام عبدالغفور من أكثر الزميلات احتراماً وتقديرًا وشطارة .. ربي يحفظها ويخليها لأولادها السيدة الفاضلة والأم العظيمة والأخت لكل المصريين”.