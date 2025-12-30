العمل: القانون الجديد يحمي حقوق العمال ويراعي مصالح صاحب العمل والمستثمر

أكد السيد شرقاوي مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل، أن قانون العمل الجديد يستهدف إحداث التوازن بين طرفي العملية الانتاجية .

وقال السيد شرقاوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" القانون الجديد يحمي حقوق العمال ويراعي مصالح صاحب العمل والمستثمر ".

وتابع السيد شرقاوي :" وزير العمل عقد اجتماع مع مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة بما يؤكد تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاصة ".

واكمل السيد شرقاوي :" وزير العمل حريص على التواصل مع اطراف العملية الانتاجية لضمان تطبيق القوانين وتحقيق التنمية المستدامة ".

ولفت السيد شرقاوي :" نستهدف حدوث حالة استقرار في حالة العمل وإنهاء المشاكل العمالية من خلال الحوار ".