القرارات التنفيذية لقانون العمل في تحقيق التوازن بين العمال وصاحب النشاط

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، تفاصيل القرارات التنفيذية لقانون العمل في تحقيق التوازن بين العمال وصاحب العمل، قائلا: إن أهم ما يميزها هي أنها شارحة لمواد القانون، إلى جانب أنها تزيد بعض الشرح أو تفسير لبعض مواد القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”: “ ومثال على هذه القرارات، فإنها تتحدث عن ساعات العمل، ولكن هناك بعض الفئات من المفترض نتيجة ظروف عملها العمل ل7 ساعات”.

وتابع: “أهم التحديات التي قد تواجه وزارة العمل فى تنفيذ القانون الجديد هي الجهل بالقانون، وهو الأسوء، حيث أن هناك العديد من الشركات التي لا تعرف أن القانون الجديد تغير وكيفية التعامل معه”.