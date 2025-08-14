التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في قطر، إصدار حكم بالسجن 5 سنوات على زعيم الطائفة البهائية الصغيرة بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في الإسلام.

الطائفة البهائية في قطر

وأصدرت هيئة مكونة من 3 قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر الحكم ضد ريمي روحاني "71 عاما" والذي يحتجز منذ أبريل، بحسب وثائق قدمها مكتب الجماعة البهائية الدولية في مدينة جنيف السويسرية.

ووفقا للوثائق، رفض القضاة طلب الدفاع منح روحاني الرأفة استنادا إلى معاناته من مرض في القلب.

ووصفت صبا حداد، ممثلة مكتب الجماعة البهائية الدولية لدى الأمم المتحدة، الحكم بأنه “انتهاك جسيم وخطير لحق حرية الدين أو المعتقد، وهجوم على ريمي روحاني والطائفة البهائية في قطر”، داعية المجتمع الدولي إلى "حث الحكومة القطرية على تأييد القانون الدولي وضمان الإفراج الفوري عن السيد روحاني".

الدستور القطري

وقال مكتب الاتصال الدولي للحكومة القطرية لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، إن الدستور القطري يكفل الحق في حرية العبادة للجميع وأنه يجب ممارسة هذا وفق القانون ويجب ألا يهدد أو أن ينتهك الاستقرار العام والأمن، وأن النظام القضائي القطري يكفل منح كل الأطراف في أي قضية الإجراءات القانونية الواجبة والتمثيل القانوني بدون تمييز بناء على العرق أو الديانة أو أي حالة أخرى.