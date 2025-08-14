تركيا: عودة أكثر من 400 سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، عودة أكثر من 400 ألف سوري لاجئ إلى بلادهم منذ سقوط نظام الاسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

وأوضحت الداخلية التركية في بيان، أن أكثر من 411 ألفا عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024، ضمن موجة أوسع بلغت أكثر من 1.15 مليون عودة طوعية منذ عام 2016، وذلك وفق بيانات إدارة الهجرة.

وقالت الداخلية التركية، إنه استنادًا إلى بيانات رئاسة إدارة الهجرة، أن أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين الذين فرّوا من الحرب ولجأوا إلى تركيا بدأوا العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

ووفقًا للأرقام الرسمية للسلطات التركية، عاد منذ 8 ديسمبر 2024 ما مجموعه 411 ألفًا و649 سوريًا إلى بلادهم "بشكل طوعي وآمن"، فيما بلغ إجمالي عدد السوريين الذين عادوا طوعًا منذ عام 2016 مليونًا و151 ألفًا و652 شخصًا.

وأشارت البيانات إلى أن "عدد السوريين المسجلين تحت الحماية المؤقتة في تركيا يبلغ حاليًا 2 مليون و543 ألفًا و711 شخصًا".

وأكدت وزارة الداخلية أن "كل تفصيل من تفاصيل عملية العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمنظمة، بدءًا من التسجيل وحتى التخطيط لوسائل النقل، يُنفذ بدقة وبما يليق بكرامة الإنسان".