سوريا .. محاولة اغتيال فاشلة تستهدف أبو شهاب في دير الزور

كشفت مصادر سورية اليوم الخميس أن القائد الميداني أحمد العبود، المشهور بـ"أبو شهاب طيانة"، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة ليل الأربعاء في محافظة دير الزور.

وأوضحت المصادر أن محاولة الاغتيال الفاشلة لـ"أبو شهاب طيانة" جاءت عن طريق إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه من دراجة نارية قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأفادت المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن العبود، وهو من أبرز الشخصيات العسكرية المنحدرة من دير الزور، لعب دورًا محوريًا في قيادة العمليات خلال معركة "ردع العدوان" من حلب إلى دير الزور.

ويعد العبود من المعارضين البارزين للنظام السوري السابق، وشغل سابقاً منصب قيادي في "حركة التحرير والبناء" التابعة للجيش الوطني، وعضوًا في مجلسها التنفيذي، قبل أن يتولى قيادة لواء المهام الخاصة في "الفرقة 66" بالجيش السوري في مارس الماضي.