ترامب قبل قمة ألاسكا: بوتين وزيلينسكي مستعدان لتحقيق السلام
روان أبو العينين: ما يعيشه أطفال غزة اليوم واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث
9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة
20 % لأعمال السنة.. وضوابط جديدة للامتحانات في التعليم الأساسي
رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد
من داخل محل بيتزا .. محمد رمضان يشارك جمهوره جولته في نيويورك
مصطفى بكري: الرئيس السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير
منتخب مصر للناشئين يخسر من إسبانيا 29 - 31 في ربع نهائي مونديال اليد
خاص.. ننشر السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالهرم
حذاء أقل ضابط ومجند بأمثالك.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ عمرو واكد
بعد تصديق الرئيس السيسي .. إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين
اجتماع بوتين مهم.. ترامب: نعمل على تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سوريا .. محاولة اغتيال فاشلة تستهدف أبو شهاب في دير الزور

قسم الخارجي

كشفت مصادر سورية اليوم الخميس أن القائد الميداني أحمد العبود، المشهور بـ"أبو شهاب طيانة"، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة ليل الأربعاء في محافظة دير الزور.

وأوضحت المصادر أن محاولة الاغتيال الفاشلة لـ"أبو شهاب طيانة" جاءت عن طريق إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه من دراجة نارية قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأفادت المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن العبود، وهو من أبرز الشخصيات العسكرية المنحدرة من دير الزور، لعب دورًا محوريًا في قيادة العمليات خلال معركة "ردع العدوان" من حلب إلى دير الزور.

ويعد العبود من المعارضين البارزين للنظام السوري السابق، وشغل سابقاً منصب قيادي في "حركة التحرير والبناء" التابعة للجيش الوطني، وعضوًا في مجلسها التنفيذي، قبل أن يتولى قيادة لواء المهام الخاصة في "الفرقة 66" بالجيش السوري في مارس الماضي.

