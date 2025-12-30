رئيس جامعة الوادي الجديد يستقبل مدير عام إذاعة المحافظة لبحث التعاون

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة، الاذاعى محمد حسين مدير عام إذاعة الوادي الجديد، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين جامعة الوادي الجديد وإذاعة الوادي الجديد خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء سبل التنسيق والتعاون في المجالات التعليمية والإعلامية، ودور الإذاعة في دعم العملية التعليمية وإبراز الأنشطة الجامعية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات التنموية والمجتمعية التي تنفذها الجامعة، بما يسهم في خدمة أبناء محافظة الوادي الجديد وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والإعلامية.