ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند إلى 60 شخصا وفقدان 200

إرتفع عدد ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت الهند إلى 60 شخصا وفقدان أكثر من 200 في سيول وانهيارات أرضية في كشمير الهندية.

وبدوره ذكر؛ محمد إرشاد المسؤول في إدارة الكوارث، أن الفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضربت قرية في جبال هيمالايا في الشطر الهندي من كشمير، الخميس.

وأشار المصدر ذاته إلي انه بإنقاذ 300 شخص من مكان الكارثة، 50 منهم مصابون بجروح خطيرة، حيث نقلوا جميعاً إلى مستشفيات قريبة، لافتاً إلى أن عدد المفقودين يناهز 80.

وهذه تعد ثاني كارثة فيضانات كبيرة تودي بسكان في الهند هذا الشهر.

وتواجه فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المنطقة، حيث انضم جنود أيضاً إلى جهود الإنقاذ.

وتضررت الطرقات جراء عواصف قوية استمرت أياماً.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة العام الماضي، أن تزايد شدة الفيضانات والجفاف يعد بمثابة نداء استغاثة ينذر بما هو آت في وقت يجعل تغيّر المناخ التنبؤ بدورة المياه على الأرض أمراً أكثر صعوبة.

